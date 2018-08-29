4 oyuncu ile görüşüyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bordo-Mavili kulübün gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Transferin kendileri için bitmediğini belirten Başkan Ağaoğlu, "Şu anda 4 oyuncu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ama bu trnasferin gercekleşeceği anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.
KESİN BİR ŞEY HENÜZ YOK
Ağaoğlu, "Daha önce de iki oyuncu ile görüşmüştük ama şartlarımız uyuşmadığı için, koşullar oluşmadığı için transferler gerçekleşmemişti. Ne olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz" diye konuştu.
VAR'IN HAYRINI GÖREMEDİK
VAR sistemi hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Biz hayrını göremedik. Yeterli olduğunu söyleyemem. İlerleyen zamanlarda VAR ne şekilde kullanılacak göreceğiz. Bu da bir teknolojik yardım" dedi.
BU TAKIM MÜCADELE EDİYOR
Galatasaray maçına ilişkin de konuşan Ağaoğlu şunları söyledi. Takım tam olarak hazır olmayabilir. Ama sahada mücadele eden bir takım var. Trabzonspor zirve yanışının içerisinde olacaktır.
KESİN BİR ŞEY HENÜZ YOK
Ağaoğlu, "Daha önce de iki oyuncu ile görüşmüştük ama şartlarımız uyuşmadığı için, koşullar oluşmadığı için transferler gerçekleşmemişti. Ne olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz" diye konuştu.
VAR'IN HAYRINI GÖREMEDİK
VAR sistemi hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Biz hayrını göremedik. Yeterli olduğunu söyleyemem. İlerleyen zamanlarda VAR ne şekilde kullanılacak göreceğiz. Bu da bir teknolojik yardım" dedi.
BU TAKIM MÜCADELE EDİYOR
Galatasaray maçına ilişkin de konuşan Ağaoğlu şunları söyledi. Takım tam olarak hazır olmayabilir. Ama sahada mücadele eden bir takım var. Trabzonspor zirve yanışının içerisinde olacaktır.
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