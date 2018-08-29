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4 oyuncu ile görüşüyoruz

Başkanı , “Şu anda 4 futbolcu ile görüşüyoruz. Ama bu kesin olacak anlamına gelmez. Ne olacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz” dedi

4 oyuncu ile görüşüyoruz
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bordo-Mavili kulübün gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. in kendileri için bitmediğini belirten Başkan Ağaoğlu, "Şu anda 4 oyuncu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ama bu trnasferin gercekleşeceği anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

KESİN BİR ŞEY HENÜZ YOK
Ağaoğlu, "Daha önce de iki oyuncu ile görüşmüştük ama şartlarımız uyuşmadığı için, koşullar oluşmadığı için transferler gerçekleşmemişti. Ne olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz" diye konuştu.

VAR'IN HAYRINI GÖREMEDİK
VAR sistemi hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Biz hayrını göremedik. Yeterli olduğunu söyleyemem. İlerleyen zamanlarda VAR ne şekilde kullanılacak göreceğiz. Bu da bir teknolojik yardım" dedi.

BU TAKIM MÜCADELE EDİYOR
maçına ilişkin de konuşan Ağaoğlu şunları söyledi. tam olarak hazır olmayabilir. Ama sahada eden bir takım var. zirve yanışının içerisinde olacaktır.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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