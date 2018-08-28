İlk 3 haftada 2 yenilgi almalarının moral bozucu oldunu söyleyen Mehmet Topal, "En kısa sürede galibiyet serisi yakalayıp ayağga kalkacağız. Biz iyi ve kaliteli bir takımız. Bu kalitemizin skora yansıyacağından kimse şüphe etmesin" dedi.
Topal: Ayağa kalkacağız
M.Topal, “En kısa sürede galibiyet serisini yakalayıp ayağa kalkacağız. Biz iyi bir takımız” dedi
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- 28 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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