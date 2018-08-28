Topal: Ayağa kalkacağız

İlk 3 haftada 2 yenilgi almalarının moral bozucu oldunu söyleyen Mehmet Topal, "En kısa sürede galibiyet serisi yakalayıp ayağga kalkacağız. Biz iyi ve kaliteli bir takımız. Bu kalitemizin skora yansıyacağından kimse şüphe etmesin" dedi.