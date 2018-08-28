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Topal: Ayağa kalkacağız

M.Topal, “En kısa sürede galibiyet serisini yakalayıp ayağa kalkacağız. Biz iyi bir takımız” dedi

Topal: Ayağa kalkacağız
İlk 3 haftada 2 yenilgi almalarının moral bozucu oldunu söyleyen Mehmet Topal, "En kısa sürede galibiyet serisi yakalayıp ayağga kalkacağız. Biz iyi ve kaliteli bir takımız. Bu kalitemizin skora yansıyacağından kimse şüphe etmesin" dedi.
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