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Tolgay & Q7 uyarılacak

’ın ile yaptığı maçta oyundan alındıkları sısada ’e tepki gösteren Tolgay ve Quaresma’nın dikkati çekilecek

Tolgay & Q7 uyarılacak
Beşiktaş'ın kendi evinde Antalyaspor'a 3-2 yenildiği maçta oyundan alındıkları sırada Şenol Güneş'e tepki gösteren Quaresma ve Tolgay Arslan'ın hem yönetim hem de Şenol Güneş tarafından ciddi bir şekilde uyarılacağı öne sürüldü.



ORMAN, GÜNEŞ'LE KONUŞTU
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın iki oyuncunun bu tavrına çok sinirlendiği ve maçtan sonra Şenol Güneş'le bu konuyu konuştuğu öğrenildi. Yönetimi'nin iki oyuncuyu uyaracağı ortaya çıkarken Şenol Güneş'in de hem Tolgay hem de Quaresma ile bir görüşme yaparak dikkat çekeceği gelen bilgiler arasında.
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