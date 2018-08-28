Modeste çok çekti Aslan vazgeçti

Gomis'in yerine Modeste'yi transfer etmek isteyen Galatasaray dün büyük bir şok yaşadı. Sarı-Kırmızılılar, Fransız oyuncuyu Drogba formülüyle transfer etmek istiyordu. Modeste, Tianjin kulübünden alacaklarına karşılık bonservisini istedi. Uzun uğraşlar sonucunda da sözleşmesini karşılıklı feshetmesi konusunda anlaştı.
BEN DEĞERLİ BİR OYUNCUYUM
Daha sonra Galatasaraylı yöneticilerle pazarlık yapan Fransız oyuncunun Sarı-Kırmızılı yöneticilere "Bonservisimi siz almaya kalksanız 7-8 milyon Euro ödeyecektiniz. Ben değerli bir oyuncuyum imza parası istiyorum" dedi.
GALATASARAY ŞAŞKINA DÖNDÜ
Galatasaray'dan 5 milyon Euro imza parası, yıllık 4 milyon Euro garanti ücret, yıllık ayrıca 500 bin Euro da bonus isteyen Galatasaray Fransız yıldızın istekleri karşısınrda adeta şaşkına döndü...
BİZ GOMİS'E 3.2 ÖDÜYORDUK!
Gomis'e yıllık 3.2 milyon Euro ödediklerini belirten yöneticilerin "Eğer bu rakamları ödeyecek olsak Gomis'i göndermezdik" dedikleri öğrenildi. Fatih Terim'in bugün transfer için yönetimle bir zirve yapması bekleniyor.
BEN DEĞERLİ BİR OYUNCUYUM
Daha sonra Galatasaraylı yöneticilerle pazarlık yapan Fransız oyuncunun Sarı-Kırmızılı yöneticilere "Bonservisimi siz almaya kalksanız 7-8 milyon Euro ödeyecektiniz. Ben değerli bir oyuncuyum imza parası istiyorum" dedi.
GALATASARAY ŞAŞKINA DÖNDÜ
Galatasaray'dan 5 milyon Euro imza parası, yıllık 4 milyon Euro garanti ücret, yıllık ayrıca 500 bin Euro da bonus isteyen Galatasaray Fransız yıldızın istekleri karşısınrda adeta şaşkına döndü...
BİZ GOMİS'E 3.2 ÖDÜYORDUK!
Gomis'e yıllık 3.2 milyon Euro ödediklerini belirten yöneticilerin "Eğer bu rakamları ödeyecek olsak Gomis'i göndermezdik" dedikleri öğrenildi. Fatih Terim'in bugün transfer için yönetimle bir zirve yapması bekleniyor.
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