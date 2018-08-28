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Dört koldan harekat

, ’lı Sissoko için “İlgilenmiyoruz” dese de akıllara Josef yalanlaması geldi... Yöneticiler sol bek bölgesi için Coentrao ve Trauco, kale için de Trapp’la görüşmelerini sürdürüyor...

Dört koldan harekat
Fenerbahçe Josef de Souza'nın boşluğunu Fransız yıldız Moussa Sissoko ile doldurmaya karar verdi. Fenerbahçe bu için Tottenham ile yoğun bir temas haline girerken, İngiliz ve Fransız basını sportif direktör Damien Comolli'nin bu transferi bir an önce bitirmek için Londra'ya gittiğini yazdı.

TOTTENHAM VERMEYE HAZIR!
İngiliz ve Fransız basınında çıkan haberlerde Tottenham'ın transfer dönemi bitene kadar Moussa Sissoko için görüşmeleri sürdürme ve kendileri adına kabul edilebilir bir teklif bekledikleri bilgisi verildi.



YALANLAMA TAKTİK GEREĞİ Mİ?
Fenerbahçe yönetimi dün gece "Sissoko ile ilgilenmiyoruz" dese de akıllara Josef yalanlaması ve ardından Brezilyalı yıldızın satılması geldi. Yönetimin taktik geriği böyle bir açıklama yaptığı belirtiliyor.

SOL BEKE COENTRAO&TRAUCO
F.Bahçe sol bek transferi için Real Madrid'li Fabio Coentrao ve Flamengo'lu Miguel Trauco ile masada. Sarı-Lacivertliler ayrıca, PSG'nin kalecisi Trapp için de temaslarını sürdürüyor.
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