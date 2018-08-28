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fiyaskosu!

F.Bahçe sakat olduğunu bile bile ’ı ’a getirdi. Taraftar tepki gösterince Meksikalı yıldız geri gönderildi. Taraftar yapılanmasına tepki gösterdi... Sosyal medyada, “ ayda 100 bin kazanıyor. 100 kişilik futbolcu havuzum var diyordu. Hani nerede?” sesleri yükseldi

Comolli fiyaskosu!
Fenerbahçe'de dün son derece ilginç bir gelişme yaşandı. Pazar gecesi İstanbul'a getirilen Meksikalı 10 numara Marco Fabian dün sağlık testinden geçemeyince den vazgeçildiği açıklandı. Bu durum hem kendisine de hem de menajerine açıklandı. Bunun ardından Meksikalı oyuncu şahsi Twitter hesabından Fenerbahçe'yi takibini bıraktı.

BU NASIL PLANLAMA
Yaşananları yakından takip eden Fenerbahçeli Fabian'ın transfer edilmemesinden memnun olurken, sportif direktör Comolli ağır eleştirilerden kurtulamadı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Fabian'ın taraftar tepkisi nedeniyle gönderildiğini söylediler. Fransız futbol adamı için, "Sakat olduğu bile bile Fabian'ı getirdiler. Tepkiler üzerine vazgeçtiler. ayda 100 bin Euro kazanıyor. 100 kişilik futbolcu havuzum var diyordu. Hani nerede" ifadeleri kullanıldı.
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