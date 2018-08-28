Comolli fiyaskosu!

Fenerbahçe'de dün son derece ilginç bir gelişme yaşandı. Pazar gecesi İstanbul'a getirilen Meksikalı 10 numara Marco Fabian dün sağlık testinden geçemeyince transferden vazgeçildiği açıklandı. Bu durum hem kendisine de hem de menajerine açıklandı. Bunun ardından Meksikalı oyuncu şahsi Twitter hesabından Fenerbahçe'yi takibini bıraktı.
BU NASIL PLANLAMA
Yaşananları yakından takip eden Fenerbahçeli taraftarlar Fabian'ın transfer edilmemesinden memnun olurken, sportif direktör Comolli ağır eleştirilerden kurtulamadı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Fabian'ın taraftar tepkisi nedeniyle gönderildiğini söylediler. Fransız futbol adamı için, "Sakat olduğu bile bile Fabian'ı getirdiler. Tepkiler üzerine vazgeçtiler. Comolli ayda 100 bin Euro kazanıyor. 100 kişilik futbolcu havuzum var diyordu. Hani nerede" ifadeleri kullanıldı.
BU NASIL PLANLAMA
Yaşananları yakından takip eden Fenerbahçeli taraftarlar Fabian'ın transfer edilmemesinden memnun olurken, sportif direktör Comolli ağır eleştirilerden kurtulamadı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Fabian'ın taraftar tepkisi nedeniyle gönderildiğini söylediler. Fransız futbol adamı için, "Sakat olduğu bile bile Fabian'ı getirdiler. Tepkiler üzerine vazgeçtiler. Comolli ayda 100 bin Euro kazanıyor. 100 kişilik futbolcu havuzum var diyordu. Hani nerede" ifadeleri kullanıldı.
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