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Cimbom Ndiaye’ye kavuştu!

’ın yeni i Ndiaye İstanbul’a geldi. Sağlık kontrollerinden geçen futbolcu maçını tribünde takip etti

Cimbom Ndiaye’ye kavuştu!
G.Saray'ın Ndiaye özlemi sona erdi. Sarı-Kırmızılı yönetim sonunda mutlu sona ulaştı. Senegalli star dün Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. G.Saray Sportif AŞ, Ndiaye için resmi görüşmelerinin başladığını 'ya bildirdi. Ndiaye akşam Alanyaspor ile oynanan maçı izledi.

17 GOL ATTI
Yıllık ücretinde indirime giderek 'ı tercih eden Ndiaye G.Saray'da 17 maça çıkmıştı.
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