Cimbom Ndiaye’ye kavuştu!

G.Saray'ın Ndiaye özlemi sona erdi. Sarı-Kırmızılı yönetim sonunda mutlu sona ulaştı. Senegalli star dün Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. G.Saray Sportif AŞ, Ndiaye için resmi transfer görüşmelerinin başladığını Borsa'ya bildirdi. Ndiaye akşam Alanyaspor ile oynanan maçı izledi.
17 GOL ATTI
Yıllık ücretinde indirime giderek Galatasaray'ı tercih eden Ndiaye G.Saray'da 17 maça çıkmıştı.
17 GOL ATTI
Yıllık ücretinde indirime giderek Galatasaray'ı tercih eden Ndiaye G.Saray'da 17 maça çıkmıştı.
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