Emmanuel Eboue kimdir? Emmanuel Eboue intihar mı etti?

Emmanuel Eboue 4 Haziran 1983 tarihinde Fildişi Sahillerinde dünyaya geldi. Aslen defansta sağ bek ve orta sahada sağ açık pozisyonlarında oynayan oyuncu, yeri geldiğinde defansif orta saha, stoper ve sol bek mevkilerinde de görev yaptı.

Eboué futbol hayatına Kolo Touré'nin de oynadığı ünlü ASEC Mimosas takımının alt yapısında başlamıştır. 2002 yılında ASEC'in Belçikalı besleyici takımı KSK Beveren'e transfer oldu ve bu takımda 3 sezon forma giydi. Belçika'da gösterdiği performansla Arsenal gözlemcilerinin dikkatini çekti ve Arsène Wenger'in isteğiyle bu takıma transfer oldu.

Eboué Arsenal formasıyla ilk maçına, sözleşme imzalamasından birkaç gün sonra bir FA Cup maçında Stoke City karşısında çıktı. Fakat ilk sezonunda daha çok Arsenal'in rezerve takımıyla maçlara çıkan Eboué, sadece 1 lig maçında forma giyebildi. 2005-06 sezonunda Lauren'in sakatlanmasıyla kendine şans doğan Eboué, Lauren'in sakatlığının uzun sürmesiyle sezonun geri kalanında da formayı bırakmadı. 2006-07 sezonuna da iyi bir başlangıç yapan Eboué, Eylül ayında Arsenal Ayın Oyuncusu seçildi. Fakat daha sonra millî maçta yaşadığı sakatlık yüzünden Ekim ayında forma giyemedi. 2006 ve 2007 yıllarını ara ara sakatlanarak geçiren Eboué, sağlam olduğu dönemlerde çoğunlukla maçlara ilk 11'de çıktı. Mayıs 2007'de sözleşmesini uzatarak kendisine güvenini gösteren Arsène Wenger, Bacary Sagna'nın takıma katılmasıyla Eboué'yi sağ açık pozisyonunda denemeye başladı. 2008-09 sezonunda çok başarılı bir performans gösteremeyen Eboué, sakatlıktan kurtulan sağ açık Theo Walcott'un arkasında yedek kalmaya başladı. 2010 yılı sonunda bir kez daha Arsenal'le olan sözleşmesini uzattı ve takımdan ayrılacağı yönündeki spekülasyonları bitirmiş oldu. 2010-11 sezonunda toplamda 27 lig maçında görev alan Eboué, 1 de gol attı.

GALATASARAY'DA 4 SEZON TOP KOŞTURDU

2011 yazında Gervinho'nun Arsenal'e transferiyle gözden düşen ve 27 numaralı forması da Gervinho'ya verilen Eboué, Tottenham ve Roma takımlarından gelen teklifleri geri çevirerek 16 Ağustos'ta 3,5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu ve takımla 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Galatasaray'da ilk defa Real Madrid ile yapılan Santiago Bernabéu Stadyumu kupası maçında forma giyen oyuncu bu maçta Arda Turan'ın boşalttığı Sol açık mevkiinde forma giymiş ve Selçuk İnan'a asist yapmıştır.2011-2012 sezonunun başlarındada Sol açık mevkiinde forma giyen oyuncu sol açıkta bekleneni verememiş ve Sağ açığa çekilmiştir. Sağ açık mevkiindede başarılı olamayan Eboue, Fatih Terim tarafından Beşiktaş derbisinde kendi pozisyonu olan Sağ bek'e geçmiş ve bu mevkiide başarılı performans göstererek ilerleyen maçlarda da bu mevkiide oynamıştır.Eboue, Galatasaray'daki ilk resmi golünü Süper Lig'in 2011-12 sezonunun 13. haftasında oynanan Gençlerbirliği deplasmanında kaydetmiş ve takımı maçtan 1-0 galip ayrılmıştır. İkinci golünü ise 14. haftada oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında kaydetmiş ve takımı maçtan 3-1 galip ayrılmıştır.



Eboue 2011-2012 sezonun başında İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında forma giymiş fakat millî takımına çağırılmış ve yaklaşık 1 ay boyunca Galatasaray'dan uzak kalmıştır.Fildişi sahili millî takımıyla finale kadar çıkan Eboue, finalde elenmiştir ve Türkiye'ye geri dönmüştür. Türkiye'ye geldiğinden 1 gün sonra Mersin İdman Yurdu maçında forma giyen oyuncu bu maçta ufak bir sakatlık geçirmiş ve yerini Sabri Sarıoğlu'na bırakmıştır. Süper lig'in 30.haftasında Galatasaray'ın 2-0 galip geldiği Gençlerbirliği maçında forma giyen Eboue maçtan sonra şu açıklamalarda bulunmuştur ; "Allaha şükretmek istiyorum. Bize sahada mücadele etme gücünü O veriyor. Bugün önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir nokta da karşılaşmayı gol yemeden tamamlamamız oldu" Takımının Süper final'de oynadığı tüm maçlara ilk 11'de başlayan Eboue, Süper final'in 3.haftasında Trabzonspor deplasmanında 1 gol 1 asist ile oynamış ve Gazeteciler tarafından maçın adamı seçilmiştir.Ayrıca Eboue, Galatasaray formasını giydiği ilk sezonda Şampiyonluk sevinci yaşamıştır.

2014-15 sezonunda ise dönemin teknik direktörü Cesare Prandelli tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kadro dışı bırakıldığı için Galatasaray A takımında forma giymemiştir. Sözleşme süresinin dolması sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü ile ilişkisi kesilmiştir.