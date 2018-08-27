Onyekuru en uca Akbaba 11’de

akşam sahasındaile karşılaşacak olan'da hazırlıklar tamamlandı...Kampa girerekmaç saatini beklemeye başlaayacakolan Sarı-Kırmızılılar'daen çok merak edilen konulardanbirisi, 11'in nasıl olacağı.Gelen bilgilere göre teknik direktör'a satılan'in yerine bu kez en uçta'ya forma verecek.'un ilk iki hafta performansından memnun kalmayan tecrübeli hoca,'ye ise bu sezon ilk kez 11'de şans tanıyacak.'inmaçında ikinci yarıda oynattığı'yı ise bu kez ilk 11'e alacağı ve genç yıldıza sol kanatta görev vereceği öğrenildi.