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Onyekuru en uca Akbaba 11’de

Terim, ’in gidişi sonrası 11’de revizyon yapacak. Onyekuru forvete geçecek. Emre ve ise kanatlarda oynayacak

Onyekuru en uca Akbaba 11’de
Bu akşam sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı... Kampa girerek maç saatini beklemeye başlaayacak olan Sarı-Kırmızılılar'da en çok merak edilen konulardan birisi, 11'in nasıl olacağı.



FEGHOULI DÖNÜYOR
Gelen bilgilere göre teknik direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan'a satılan Gomis'in yerine bu kez en uçta Henry Onyekuru'ya forma verecek. Eren Derdiyok'un ilk iki hafta performansından memnun kalmayan tecrübeli hoca, Feghouli'ye ise bu sezon ilk kez 11'de şans tanıyacak. Terim'in Göztepe maçında ikinci yarıda oynattığı Emre Akbaba'yı ise bu kez ilk 11'e alacağı ve genç yıldıza sol kanatta görev vereceği öğrenildi.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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