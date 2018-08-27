Forvete Modeste defansa Cahill

Cimbom transferin kapanmasına yalnızca 5 gün kala müthiş bir hareketlilik yaşıyor... Forvet ve stoper takviyesi için büyük çaba harcayan Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde Anthony Modeste ve Garry Cahill bulunuyor. Yönetim, Gomis'in yerine düşündüğü Modeste ile yıllık ücrette anlaşma sağladı.
5 MİLYON EURO TALEP ETTİ
Fransız yıldız, G.Saray'ın 3 milyon Euro'luk teklifini kabul etti. Ancak imza parası konusunda pürüz yaşanıyor. Modeste'nin son görüşmede talebi 5 milyon Euro oldu.
YANIT BEKLENİYOR...
Buna karşın 3 eşit taksitle 3 milyon Euro öneren yönetim yanıt bekliyor. Cimbom, Chelsea'nin kaptanı Garry Cahill'le de masaya oturmuş durumda.
1 YIL SONRA SERBEST KALACAK
İngiliz basınına göre Chelsea transfere onay verdi. Yönetim hem 32 yaşındaki stoperle hem de Chelsea ile pazarlıklarını sürdürüyor. Cahill'in sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olması işleri kolaylaştırıyor.
5 MİLYON EURO TALEP ETTİ
Fransız yıldız, G.Saray'ın 3 milyon Euro'luk teklifini kabul etti. Ancak imza parası konusunda pürüz yaşanıyor. Modeste'nin son görüşmede talebi 5 milyon Euro oldu.
YANIT BEKLENİYOR...
Buna karşın 3 eşit taksitle 3 milyon Euro öneren yönetim yanıt bekliyor. Cimbom, Chelsea'nin kaptanı Garry Cahill'le de masaya oturmuş durumda.
1 YIL SONRA SERBEST KALACAK
İngiliz basınına göre Chelsea transfere onay verdi. Yönetim hem 32 yaşındaki stoperle hem de Chelsea ile pazarlıklarını sürdürüyor. Cahill'in sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olması işleri kolaylaştırıyor.
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