Gökhan: vurmadım!

Gökhan Gönül, 64. dakikada yaşanan olay hakkında maç sonrası açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Tansiyonun yüksek olduğu bir andı. Sağlık görevlisine vuruyormuşum gibi gözüküyor ama öyle değil. Çabuk olmasını istiyordum. Kendime hakim oldum. Vursam dengesi bozulur, dağılırdı. Kimlerin vurdu diyenleri biliyorum" dedi.