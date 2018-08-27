Gökhan Gönül, 64. dakikada yaşanan olay hakkında maç sonrası açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Tansiyonun yüksek olduğu bir andı. Sağlık görevlisine vuruyormuşum gibi gözüküyor ama öyle değil. Çabuk olmasını istiyordum. Kendime hakim oldum. Vursam dengesi bozulur, dağılırdı. Kimlerin vurdu diyenleri biliyorum" dedi.
Gökhan: vurmadım!
Maçtan sonra konuşan Gökhan Gönül, Antalya’nın sağlık görevlisine vurmadığını söyledi
Etiketler: Tolga Zengin , utku yuvakuran , Beşiktaş
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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