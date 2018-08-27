Yol Durumu
  1. Onyekuru en uca Akbaba 11’de
  2. Tolgay arslan ıslıklarla sahayı terketti

Gökhan: vurmadım!

Maçtan sonra konuşan Gökhan Gönül, Antalya’nın sağlık görevlisine vurmadığını söyledi

Gökhan: vurmadım!
Gökhan Gönül, 64. dakikada yaşanan olay hakkında maç sonrası açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Tansiyonun yüksek olduğu bir andı. Sağlık görevlisine vuruyormuşum gibi gözüküyor ama öyle değil. Çabuk olmasını istiyordum. Kendime hakim oldum. Vursam dengesi bozulur, dağılırdı. Kimlerin vurdu diyenleri biliyorum" dedi.
Etiketler: , ,
  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar