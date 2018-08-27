Marco Fabian da geldi

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadosuna katmak istediği ve büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Meksikalı 10 numara Marco Fabian, dün İstanbul'a geldi. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Meksikalı futbolcu Marco Fabian, Frankfurt'tan kalkan uçakla TSİ 19.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştı.



SÖZLEŞME BUGÜN

Marco Fabian'ı Fenerbahçe Kulübü yetkililerinden Baturalp Soydaş ve az sayıda taraftar karşıladı. Fabian'ın bugün sağlık kontoründen geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.