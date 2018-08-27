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verdiğiniz sözler!

yenilgisi sonrasında li taraftarlar Başkan , Cocu ve Comolli’yi eleştiri yağmuruna tuttu

Hani verdiğiniz sözler!
Fenerbahçe'nin Malatya'nın ardından Göztepe'ye de yenilmesi Sarı-Lacivertli taraftarları isyan ettirdi.

VİZYON, EFSANE DEDİNİZ...
n gecikmesi ve bu sebeple takım ile sistemin oturmaması nedeniyle Başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli sanal alemde eleştirildi. Taraftarlar, Koç ve Comolli için "En iyi transferleri yapıp en iyi takımı kuracaktınız. Hepsinde geç kaldınız. dediniz, dediniz. verdiğiniz sözler" ifadelerini kullandılar. Cocu da her maçta çok farklı 11 denemesi ve tercihleri nedeniyle eleştirildi.

Twitter Yorumları:
Transfer bitti hala Hasan Ali, Topal, Dirar oynuyor. Allah bize sabır versin.

Başkana büyük destek verdik. Ama seçim öncesi hiçbir hazırlık yapmamış.

Cocu kendini hala PSV'de sanıyor. Burası F.Bahçe... Artık bunun farkına var.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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