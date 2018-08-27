Fenerbahçe'nin Malatya'nın ardından Göztepe'ye de yenilmesi Sarı-Lacivertli taraftarları isyan ettirdi.
VİZYON, EFSANE DEDİNİZ...
Transferlerin gecikmesi ve bu sebeple takım ile sistemin oturmaması nedeniyle Başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli sanal alemde eleştirildi. Taraftarlar, Koç ve Comolli için "En iyi transferleri yapıp en iyi takımı kuracaktınız. Hepsinde geç kaldınız. Vizyon dediniz, efsane dediniz. Hani verdiğiniz sözler" ifadelerini kullandılar. Cocu da her maçta çok farklı 11 denemesi ve tercihleri nedeniyle eleştirildi.
Twitter Yorumları:
Transfer bitti hala Hasan Ali, Topal, Dirar oynuyor. Allah bize sabır versin.
Başkana büyük destek verdik. Ama seçim öncesi hiçbir hazırlık yapmamış.
Cocu kendini hala PSV'de sanıyor. Burası F.Bahçe... Artık bunun farkına var.
VİZYON, EFSANE DEDİNİZ...
Transferlerin gecikmesi ve bu sebeple takım ile sistemin oturmaması nedeniyle Başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli sanal alemde eleştirildi. Taraftarlar, Koç ve Comolli için "En iyi transferleri yapıp en iyi takımı kuracaktınız. Hepsinde geç kaldınız. Vizyon dediniz, efsane dediniz. Hani verdiğiniz sözler" ifadelerini kullandılar. Cocu da her maçta çok farklı 11 denemesi ve tercihleri nedeniyle eleştirildi.
Twitter Yorumları:
Transfer bitti hala Hasan Ali, Topal, Dirar oynuyor. Allah bize sabır versin.
Başkana büyük destek verdik. Ama seçim öncesi hiçbir hazırlık yapmamış.
Cocu kendini hala PSV'de sanıyor. Burası F.Bahçe... Artık bunun farkına var.
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