Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Son şampiyon G.Saray, üçüncü haftanın kapanışında Alanyaspor'u konuk ediyor. Geçen sezon iç sahadaki 17 maçın 16'sını kazanarak mutlu sona ulaşan Cimbom, taraftarı önünde yine 3 puan arıyor. En son geçen sezonun 27'inci haftasında deplasmanda G.Birliği'ne mağlup olan G.Saray, ardından çıktığı 9 karşılaşmayı da kazanmasını bildi. Evinde oynadığı son 20 karşılaşmadan 19'unu kazanmayı başaran sarı-kırmızılılar, taraftarının gücüyle rakibini devirip, yara almamayı hedefliyor.







İŞTE İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba, Sinan, Eren



Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Barış, Tzavellas, Nsakala, Agusto, Maniatis, Djalma, Taha, Villafanez, Bobo



EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 20 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen G.Saray, taraftarına güveniyor. Son lig mağlubiyetini 2016- 17 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla alan Cimbom, daha sonra 19 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Öte yandan G.Saray, maçın hakemi Halil Umut Meler'in yönettiği 7 karşılaşmanın 6'sını kazanırken 1'inde beraberlik aldı.

RODRİGUES YOK DONK YETİŞİYOR

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Donk'un, ilk 11'de olması bekleniyor. Hollandalı yıldız, geçen haftaki Göztepe maçında aldığı darbe nedeniyle 72'de yerini Selçuk'a bırakmıştı. Sakatlığı olan diğer isim Rodrigues'inse düzelmediği öğrenildi. 27'lik yıldız, haftaya oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor.

TEK SANTRFOR EREN DERDİYOK

Gomis'in satılmasının ardından santrfor orijinli tek futbolcu olan Eren Derdiyok, Alanya karşısında ilk 11'de olacak. Teknik direktör Fatih Terim, kalede Muslera'ya; defansta Mariano, Serdar, Maicon, Nagatomo'ya; orta alanda Fernando, Donk ikilisine görev vermeyi planlıyor. Eren'in arkasındaki üçlüde ise Onyekuru, Feghouli ve yeni transfer Emre Akbaba'nın olması bekleniyor.





MAİCON İLK 11'DE​​

Geçtiğimiz perşembe günü Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'in kapısından dönen Maicon, bugün ilk 11'de başlayacak. S. Arabistan'da transfer döneminin son saatleri olması nedeniyle evrakları yetişmeyen 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, neredeyse 1 yıllığına kiralanacaktı. Maicon'un takımda kalmasından yana herhangi bir şikayeti bulunmadığı bildirildi.



