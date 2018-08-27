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  1. Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

: 'dan flaş kararı

haberi...'da oyuncu 'nin inde sıcak dakikalar yaşanıyor.

Galatasaraydan flaş transfer kararı

bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü forvet 'nin inden vazgeçmek üzere.

Sarı kırmızılı kulüp, Modeste'nin Çin Kulübü Tianjin Quanjian ile olan sözleşmesini hukukçulara inceletti ve "Usulsüz fesih" olur gerekçesi ile bu transferden vazgeçmek üzere. Galatasaray cephesi "lisans çıkaramama" tedirginliği duyuyor ve riske girmek istemiyor.

2018'in Temmuz ayında Tianjin Quanjian tarafından Köln'den 29 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Modeste kulübüyle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 20:37
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