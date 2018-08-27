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Fener’den çifte hamle: Yunus & Trapp

yönetimi, Wolfsburg’dan ile ’nin yedek kalecisi ’ı kiralamak için her iki kulübe de resmi teklif yaptı

Fener’den çifte hamle: Yunus & Trapp
Fenerbahçe de bir açıldı pir açıldı! Art arda gelen imzaların adından Sarı-Lacivertliler iki ismi daha kadrosuna katmak için gaza bastı.

HER AN BİTEBİLİR
Fenerbahçeli kurmaylar, Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı'yı kiralamak için Alman kulübüne teklifte bulundu. 26 yaşındaki 10 numara için anlaşma sağlanırsa Yunus Mallı birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek. Kaleci transferi için Benfica'dan Bruno Varela'ya teklif yapan Fenerbahçe'nin PSG'nin yedek kalecisi Kevin Trapp için de kiralama teklifte bulunduğu öğrenildi.



COCU 'TRAPP' DEDİ
Cocu'nun ilk tercihinin ise Alman kaleci Kevin Trapp olduğu gelen haberler arasında.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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