Başakşehir, Süper Lig'de sahasında karşılaştığı Akhisar'ı 2-1 yendi ve 6 puana ulaştı. Akhisarspor ise 3. maçında 1 puanda kaldı.

Ev sahibi maça hızlı başladı... Başakşehir, 9. dakikada ceza sahasına yakladı. Savunmadan seken topla ceza sahası ön çizgisinde buluşan Boşnak yıldız Visca, uzak köşeye göderdiği topla takımını öne geçirdi.

12. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Costa topu karşıladı. Seken topta Serginho sert vurdu, üstten auta gitti.

28. dakikada skora denge geldi. Manu'nun sağ kanada uzun attığı topla ani gelişen Akhisarspor atağında Güray, ceza sahasına sokulup ortasını yaptı. Manu, zor pozisyonda olmasına rağmen topa dokunmayı başardı ve golünü attı: 1-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrenin başında baskısını artıran Başakşehir, aradığı golü 70. dakikada buldu. Uğur'un sol kanattan sağ ayağı ile yaptığı ortada Visca topu indirdi. Bajic, önüne gelen topu nefis bir vole ile köşeye gönderdi ve Başakşehir'i yeniden öne geçirdi: 2-1.

90. dakikada son sözü Da Costa söyledi. Başakşehir, karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.