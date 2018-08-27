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Son dakika: 'ın yeni i Badou Ndiaye, 'a geldi

'ın 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Badou Ndiaye, 'a geldi.

Galatasarayın yeni transferi İstanbula geldi

'ın kiralık i için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Badou Ndiaye, 'a iniş yaptı.

Galatasaray'ın, 'nin takımından kiralık olarak transfer ettiği Badou Ndiaye, İstanbul'a geldi. İngiltere'den İstanbul'a gelen ve Atatürk Havalimanı'na inen Senegalli yıldız futbolcu, Sivil Havacılık Terminali'nden çıkarak, basın mensuplarına görünmeden alandan ayrıldı. Ndiaye, bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip edecek.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 15:56
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