37. dakikada Galatasaray, Fernando Reges'in golüyle maçta öne geçti. Emre Akbaba'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Sinan Gümüş kafayla topu kale sahası içine indirdi. Yaşanan karambol sonrasında Eren Derdiyok'un dokunduğu topa Fernando Reges vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

İLK YARI 1-0 SONA ERDİ

Galatasaray ikinci yarıya hızlı başladı. 49. dakikada Galatasaray, Sinan Gümüş'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı. Younes Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Sinan Gümüş kaleyi cepheden gören noktadan sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Savunmada Giorgos Tzavellas'ın kafasından seken top kaleci Haydar Yılmaz'ı yanılttı ve ağlarla buluştu.





Galatasaray, 53. dakikada Eren Derdiyok'un golüyle skoru 3-0 yaptı. Younes Belhanda'nın güzel pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Sinan Gümüş, uygun durumda Eren Derdiyok'u gördü. Eren Derdiyok, tek vuruşla topu filelerle buluşturdu.

Galatasaray frene basmadı. Sarı-kırmızılılar, 56. dakiklada Emre Akbaba'nın golüyle skoru 4-0'a getirdi. Savunmadan seken top sonrasında sol kanatta topla buluşan Emre Akbaba ceza alanı içine girdikten sonra sağ ayağıyla yerden uzak köşeye vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.

65. dakikada rakibinden çok iyi sıyrılan Henry Onyekuru ceza yayının solundan yerden vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Haydar Yılmaz iki hamlede topa sahip oldu.





82. dakikada Henry Onyekuru ve 84'te Emre Akbaba'nın golleriyle skor 6-0'a geldi.

Kalan dakikalarda ataklar sonuç vermedi ve Galatasaray, sahasında 6-0'lık skorla Alanyaspor'u mağlup etti.

GALATASARAY: 6 - ALANYASPOR: 0 (37' Fernando | 49' Sinan Gümüş | 54' Eren Derdiyok | 56' Emre Akbaba | 82' Onyekuru | 84' Emre Akbaba

VAR PENALTIYI İPTAL ETTİ!

69. dakikada ilginç bir an yaşandı. Galatasaray'ın kazandığı penaltı, VAR sisteminde incelenmesinin ardından iptal edildi.



​BADOU N'DIAYE, TT STADYUMU'NDA

Galatasaray'ın İngiltere Championship ekibi Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou N'diaye, sarı kırmızılı takımın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadelede Türk Telekom Stadyumu'nda maçı izledi.



