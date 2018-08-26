Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Meksikalı futbolcu Marco Fabian, İstanbul'a geldi.



MARKO FABİAN KİMDİR?

Tam adı Marco Jhonfai Fabián de la Mora olan Marco Fabian, 21 Temmuz 1989 tarihinde Meksika'da dünyaya geldi. 1,70 m boyunda olan oyuncu Orta saha ve On Numara pozisyonunda görev alıyor ve sağ ayaklı.

Meksika Milli Takımı'nın da formasını giyen Fabian, futbola Guadalajara altyapısında başladı. 2008 yılında Chivas'a transfer oldu ve 6 yıl kulübün formasını terletti. Marco Fabian, 2014'te Cruz Azul'e kiralandı. Başarılı futbolcu son olarak, 2016'da 3,7 milyon euro karşılığında Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Bundesliga ekibi ile 4 sezonda 49 maça çıkan Meksikalı futbolcu bu maçlarda 8 kez fileleri havalandırdı.

Bonservisi Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında olan Marco Fabian'ın Alman ekibiyle sözleşmesi 2019'da bitecek. Marco Fabian, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalırken sadece 7 lig maçına çıkmıştı.