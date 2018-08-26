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MARKO FABİAN KİMDİR?
Tam adı Marco Jhonfai Fabián de la Mora olan Marco Fabian, 21 Temmuz 1989 tarihinde Meksika'da dünyaya geldi. 1,70 m boyunda olan oyuncu Orta saha ve On Numara pozisyonunda görev alıyor ve sağ ayaklı.

Meksika 'nın da formasını giyen Fabian, futbola Guadalajara altyapısında başladı. 2008 yılında Chivas'a oldu ve 6 yıl kulübün formasını terletti. Marco Fabian, 2014'te Cruz Azul'e kiralandı. Başarılı futbolcu son olarak, 2016'da 3,7 milyon euro karşılığında 'a transfer oldu. Bundesliga ekibi ile 4 sezonda 49 maça çıkan Meksikalı futbolcu bu maçlarda 8 kez fileleri havalandırdı.

Bonservisi 'nın Eintracht Frankfurt takımında olan Marco Fabian'ın Alman ekibiyle sözleşmesi 2019'da bitecek. Marco Fabian, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalırken sadece 7 lig maçına çıkmıştı.

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  • 26 Ağustos 2018, Pazar 20:01
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