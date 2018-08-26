Galatasaray'ın Stoke City'den 1 yıllığına kiraladığı eski oyuncusu Badou Ndiaye'nin geliş tarihi belli oldu. Senegalli orta saha yarın İstanbul'a gelecek. Ndiaye, Sarı-Kırmızılılar'ın yarın 21.45'te Aytemiz Alanya ile Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı maçı tribünde izleyecek.
Son dakika... Badou Ndiaye yarın İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın Stoke City'den kiraladığı eski oyuncusu Badou Ndiaye'nin yarın İstanbul'a gelecek. Senegalli orta saha, Alanyaspor maçını tribünden izleyecek
Galatasaray'ın Stoke City'den 1 yıllığına kiraladığı eski oyuncusu Badou Ndiaye'nin geliş tarihi belli oldu. Senegalli orta saha yarın İstanbul'a gelecek. Ndiaye, Sarı-Kırmızılılar'ın yarın 21.45'te Aytemiz Alanya ile Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı maçı tribünde izleyecek.
Etiketler: Stoke City , İstanbul , N'Diaye , türk telekom , Galatasaray , Alanyaspor
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