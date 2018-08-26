Yol Durumu
  1. Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu

Son dakika... Badou Ndiaye yarın 'a geliyor

'ın 'den kiraladığı eski oyuncusu Badou Ndiaye'nin yarın 'a gelecek. Senegalli orta saha, maçını tribünden izleyecek

Badou Ndiaye yarın İstanbula geliyor

'ın 'den 1 yıllığına kiraladığı eski oyuncusu Badou Ndiaye'nin geliş tarihi belli oldu. Senegalli orta saha yarın 'a gelecek. Ndiaye, Sarı-Kırmızılılar'ın yarın 21.45'te Aytemiz Alanya ile Stadı'nda oynayacağı maçı tribünde izleyecek.

Etiketler: , , , , ,
  • 26 Ağustos 2018, Pazar 17:59
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar