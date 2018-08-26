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Siyah-Beyazlı yönetim Kagawa, Marco Fabian ve Lima’nın ardından ’nun 26 yaşındaki yıldızı için teklifte bulundu

Son aday Adem Ljajic
Beşiktaş 10 numara arayışlarına hız verdi. Bir süredir bu pozisyon için Kagawa, Marco Fabian ve Lima ile görüşen Siyah-Beyazlı yönetim bu oyuncularda kesin bir anlaşma sağlayamadı. listesindeki oyuncular için pazarlığını sürdürürken listeye bu kez 'nun Sırp oyuncusu Adem Ljajic girdi.

​TORİNO BAŞKANI DUYURDU
Torino Başkanı Urbano Cairo, Beşiktaş'ın bu oyuncuyla ilgilendiğini duyurdu. İtalyan basını da Ljacic için Beşiktaş'ın kiralık teklif yaptığını yazarak, "Beşiktaş 10 milyon satın alma opsiyonu belirlemek istiyor" dedi.

KİRALAMAYA SICAK BAKILIYOR
İtalyan kulübünün kiralama teklifine sıcak baktığı ancak satın alma opsiyonunun 15 milyon Euro olmasını istediği de vurgulandı. Bu arada Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcu için teklifte bulunduğu ve gelecek cevaba göre hareket edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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