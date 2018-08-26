Son aday Adem Ljajic

Beşiktaş 10 numara arayışlarına hız verdi. Bir süredir bu pozisyon için Kagawa, Marco Fabian ve Lima ile görüşen Siyah-Beyazlı yönetim bu oyuncularda kesin bir anlaşma sağlayamadı. Beşiktaş listesindeki oyuncular için pazarlığını sürdürürken listeye bu kez Torino'nun Sırp oyuncusu Adem Ljajic girdi.
TORİNO BAŞKANI DUYURDU
Torino Başkanı Urbano Cairo, Beşiktaş'ın bu oyuncuyla ilgilendiğini duyurdu. İtalyan basını da Ljacic için Beşiktaş'ın kiralık teklif yaptığını yazarak, "Beşiktaş 10 milyon satın alma opsiyonu belirlemek istiyor" dedi.
KİRALAMAYA SICAK BAKILIYOR
İtalyan kulübünün kiralama teklifine sıcak baktığı ancak satın alma opsiyonunun 15 milyon Euro olmasını istediği de vurgulandı. Bu arada Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcu için teklifte bulunduğu ve gelecek cevaba göre hareket edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
TORİNO BAŞKANI DUYURDU
Torino Başkanı Urbano Cairo, Beşiktaş'ın bu oyuncuyla ilgilendiğini duyurdu. İtalyan basını da Ljacic için Beşiktaş'ın kiralık teklif yaptığını yazarak, "Beşiktaş 10 milyon satın alma opsiyonu belirlemek istiyor" dedi.
KİRALAMAYA SICAK BAKILIYOR
İtalyan kulübünün kiralama teklifine sıcak baktığı ancak satın alma opsiyonunun 15 milyon Euro olmasını istediği de vurgulandı. Bu arada Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcu için teklifte bulunduğu ve gelecek cevaba göre hareket edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.