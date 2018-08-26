Gomis’ten hüzünlü veda

Galatasaray'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan'ın Al-Hilal Kulübü'ne transfer olan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis İstanbul'dan ayrıldı. Atatürk Havalimanı'ndan özel bir havayolu şirketiyle Suudi Arabistan'a giden Gomis'i az sayıda Galatasaray taraftarı uğurladı. Taraftarın fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Gomis, sarı-kırmızı atkı taktı. Gomis'in Türkiye'den ayrılırken üstündeki kıyafetlerinin sarı-kırmızı renklerden oluşması da dikkat çekti. Fransız futbolcu önceki günde Galatasaray'ın antrenmanına gelip takım arkadaşlarıyla vedalaşmıştı. Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Gomis forma giydiği 33 lig maçında 29 gol atmış, 5 de asist yapmıştı. Gomis, kupada da 3 gole imza atmıştı.
Gomis'in İstanbul'dan ayrılırken sarı-kırmızı renklerden oluşan bir kıyafet giymesi dikkatlerden kaçmadı.
Gomis'in İstanbul'dan ayrılırken sarı-kırmızı renklerden oluşan bir kıyafet giymesi dikkatlerden kaçmadı.
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