Ve Karius resmen Kartal!

Fabri'yi 6 milyon Euro'ya Fulham'a sattıktan sonra kaleci transferi için düğmeye basan Beşiktaş sonunda hedefe ulaştı... Siyah-Beyazlılar yaklaşık 1 haftadır görüştüğü Liverpool'lu Loris Karius'u renklerine bağladı. Alman file bekçisi bu akşam 19.30 sularında İstanbul'a gelecek. Yarın sağlık kontrolünden geçecek olan Karius ardından iki yıllık kiralık sözleşmesini imzalayak.
TARAFTARLAR COŞTU
Transferin bitmesi taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı. Beşiktaş, Karius'un iki yıllık kiralanması karşılığında Liverpool'a 2.5 milyon Euro ödeyecek. Alman kaleci de yıllık 1.4 milyon Euro kazanacak.
TARAFTARLAR COŞTU
Transferin bitmesi taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı. Beşiktaş, Karius'un iki yıllık kiralanması karşılığında Liverpool'a 2.5 milyon Euro ödeyecek. Alman kaleci de yıllık 1.4 milyon Euro kazanacak.
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