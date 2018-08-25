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Ve Karius resmen !

Siyah-Beyazlılar sonunda yeni kalecisine kavuşuyor. İki yıllığınıa ’dan kiralanan bu akşam 19.30’da ’da olacak. , Liverpooal’ 2.5 milyon ödeyecek

Ve Karius resmen Kartal!
Fabri'yi 6 milyon Euro'ya Fulham'a sattıktan sonra kaleci i için düğmeye basan Beşiktaş sonunda hedefe ulaştı... Siyah-Beyazlılar yaklaşık 1 haftadır görüştüğü Liverpool'lu Loris Karius'u renklerine bağladı. Alman file bekçisi bu akşam 19.30 sularında İstanbul'a gelecek. Yarın sağlık kontrolünden geçecek olan Karius ardından iki yıllık kiralık sözleşmesini imzalayak.

TARAFTARLAR COŞTU
Transferin bitmesi taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı. , Karius'un iki yıllık kiralanması karşılığında 'a 2.5 milyon ödeyecek. Alman kaleci de yıllık 1.4 milyon Euro kazanacak.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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