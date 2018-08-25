Fenerbahçeden dev transfer operasyonu!

Fenerbahçe, tüm bu hamleleri planlarken elden çıkaracağı yabancılar için de arayışlarını sürdürüyor. Nabil Dirar için Fransa'nın Toulouse takımından gelen teklif kulüp tarafından değerlendirmeye alınırken, Faslı oyuncunun ayrılığa sıcak bakmaması işin zorlaşmasına neden oluyor. Dirar, 'şimdilik' takımda kalsa da ayrılık yakın gözüküyor.