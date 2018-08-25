Fenerbahçeden dev transfer operasyonu!

Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu!
Son yıllarda şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe, Ali Koç'un başkan olmasıyla birlikte yenilenmeye gitti. Teknik direktör Cocu'yu takımın başına getiren Sarı Lacivertli ekip, kadrosunda da büyük bir revizyon yaşadı.
Üç transferden kasasına 25 milyon Euro koyan Fenerbahçe, takviyeler için gaza bastı. Forvete Frey, stopere Reyes'i alan sarı-lacivertliler 2 orta saha, 1 sol açık ve 1 kaleci daha transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Nuri Şahin, Sissoko, Sornoza, Suarez, Sanches, Trapp ve Bolasie masada olan isimler...
Fernandao, Giuliano ve Souza'yı satarak 25 milyon Euro gelir elde eden Fenerbahçe, kadrosuna yeni isimler katmak için mesaide... Forvete Frey, stopere Reyes takviyesi yapan sarı-lacivertlilerin planlaması 2 orta saha, 1 sol açık, 1 kaleci takviyesi şeklinde. Orta alan için F.Bahçe'ye milli yıldız Nuri Şahin önerildi. Dortmund ile 1 yıl sözleşmesi kalan ve kalabalık orta saha rotasyonunda kendine yer bulamayan Türk oyuncunun menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilerin gündemine geldiği öğrenildi. Dortmund'un bonservis talep etmemesi halinde F.Bahçe'nin transfere sıcak bakacağı belirtildi.
Orta alan için Nuri Şahin alternatif olarak düşünülürken, bu bölgeye bir yabancı takviyesi olacak. Tottenham'dan Sissoko, Barcelona'dan Denis Suarez, Bayern'den Renato Sanches listedeki isimler. Brezilya basınında F.Bahçe'nin Fluminense'den Ekvadorlu Sornoza ile ilgilendiği iddiaları çıktı. Oyuncunun menajeri "Görüştük, beklemedeyiz" diyerek transferi doğruladı.
Fenerbahçe'nin yabancı kaleci için PSG'den Kevin Trapp'i gündeminde tuttuğu bildirildi. Kaleci transferi Kameni'nin satışına bağlı. Sol kanatta ise gündeme gelen isim Everton'ın kiralamak istediği Yannick Bolasie. Geçen yıl yaşadığı sakatlık sonrası bölgesine transfer yapılan Kongolu futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.
Fenerbahçe, tüm bu hamleleri planlarken elden çıkaracağı yabancılar için de arayışlarını sürdürüyor. Nabil Dirar için Fransa'nın Toulouse takımından gelen teklif kulüp tarafından değerlendirmeye alınırken, Faslı oyuncunun ayrılığa sıcak bakmaması işin zorlaşmasına neden oluyor. Dirar, 'şimdilik' takımda kalsa da ayrılık yakın gözüküyor.