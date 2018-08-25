G.saray tutkuyu öğretti

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, eski takımı için veda mesajı yayınladı. Fransız yıldız, "Yeni bir ülke ve kulüp tanıyacağım için mutluyum ama benimsediğim bir ülkeden ayrıldığım için üzgünüm. Galatasaray, bana kariyerimdeki ilk şampiyonluğu yaşatarak futbolun gerçek bir tutku olduğunu hatırlattı ve kendimi önemli hissetmemi sağladı" ifadelerini kullandı.
TERİM'E DE ÖZEL TEŞEKKÜR
Gomis, "Beni en zor zamanlarımda destekleyen, takımına her zaman sahip çıkan inanılmaz Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Bir büyük teşekkür de bana şampiyon olmanın nasıl bir şey olduğunu öğreten Fatih Terim için. Bu yaşımda bir şeyler öğrenebileceğimi düşünmezdim ama o bana bunun mümkün olduğunu gösterdi" dedi.
TERİM'E DE ÖZEL TEŞEKKÜR
Gomis, "Beni en zor zamanlarımda destekleyen, takımına her zaman sahip çıkan inanılmaz Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Bir büyük teşekkür de bana şampiyon olmanın nasıl bir şey olduğunu öğreten Fatih Terim için. Bu yaşımda bir şeyler öğrenebileceğimi düşünmezdim ama o bana bunun mümkün olduğunu gösterdi" dedi.
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