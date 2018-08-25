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G.saray tutkuyu öğretti

Al Hilal takımına olan veda mesajı yayınladı. yıldız, “G.Saray, bana kariyerimdeki ilk şampiyonluğu yaşatarak un bir tutku olduğunu hatırlattı” dedi...

G.saray tutkuyu öğretti
Galatasaray'dan 'ın Al Hilal takımına olan Bafetimbi Gomis, eski takımı için veda mesajı yayınladı. yıldız, "Yeni bir ülke ve kulüp tanıyacağım için mutluyum ama benimsediğim bir ülkeden ayrıldığım için üzgünüm. Galatasaray, bana kariyerimdeki ilk şampiyonluğu yaşatarak un gerçek bir tutku olduğunu hatırlattı ve kendimi önemli hissetmemi sağladı" ifadelerini kullandı.

TERİM'E DE ÖZEL TEŞEKKÜR
Gomis, "Beni en zor zamanlarımda destekleyen, takımına her zaman sahip çıkan inanılmaz Galatasaray taraftarına ederim. Bir büyük teşekkür de bana şampiyon olmanın nasıl bir şey olduğunu öğreten Fatih Terim için. Bu yaşımda bir şeyler öğrenebileceğimi düşünmezdim ama o bana bunun mümkün olduğunu gösterdi" dedi.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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