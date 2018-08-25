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'ın eski yıldızı Latoclevici 'da

Geçtiğimiz yıl 'ın formasını giyen Rumen sol bek ile anlaştı.

, Rumen sol bek 'yi 1 yıllığına transfer etti. Latovlevici Süper Lig'de daha önce Gençlerbirliği, Karabükspor ve son olarak formasını giymişti.

Bursaspor'un bu transferin ardından Aziz Behich'i satması bekleniyor. Avustralya Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'ında da boy gösteren başarılı sol bekin adı Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla anılıyordu.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 15:49
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