Bursaspor, Rumen sol bek Iasmin Latovlevici'yi 1 yıllığına transfer etti. Latovlevici Süper Lig'de daha önce Gençlerbirliği, Karabükspor ve son olarak Galatasaray formasını giymişti.

Bursaspor'un bu transferin ardından Aziz Behich'i satması bekleniyor. Avustralya Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'ında da boy gösteren başarılı sol bekin adı Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla anılıyordu.