Fenerbahçe, Diego Reyes'in transferini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Meksikalı savunma oyuncusu 26 yaşındaki Diego Reyes kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kendisine çubukluya hoş geldin diyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

DIEGO REYES KİMDİR?

Tam adı: Diego Antonio Reyes Rosales

Doğum tarihi: 19 Eylül 1992

Yaşı: 25

Uyruğu: Meksika

Mevki: Defans - Stoper

Ayak: Sağ

Güncel piyasa değeri: 5 milyon Euro

Son sezon performansı: 24 maç 3 gol 1 asist

Oynadığı kulüpler: Club America, Porto, Real Sociedad, Espanyol