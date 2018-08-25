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, dün gece 'a getirdiği Meksikalı stoper 'in ini resmen açıkladı.

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

, 'in ini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Meksikalı savunma oyuncusu 26 yaşındaki Diego Reyes kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kendisine çubukluya hoş geldin diyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

DIEGO REYES KİMDİR?
Tam adı: Diego Antonio Reyes Rosales
Doğum tarihi: 19 Eylül 1992
Yaşı: 25
Uyruğu: Meksika
Mevki: Defans - Stoper
Ayak: Sağ
Güncel piyasa değeri: 5 milyon Euro
Son sezon performansı: 24 maç 3 gol 1 asist
Oynadığı kulüpler: Club America, Porto, Real Sociedad, Espanyol

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 15:32
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