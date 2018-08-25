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- maçı ne zaman? Türkiye - Rusya maçının biletleri satışa çıktı mı?

Uluslar B Ligi 2. grup maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Trabzon'da oynanacak. Peki ama Türkiye - Rusya maçı biletleri satışa çıktı mı? Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Türkiye - Rusya maçını hangi kanal verecek?

Türkiye Rusya ile karşı karşıya geliyor

A Milli Futbol Takımı'nın ile 7 Eylül Cuma günü sahasında oynayacağı Uluslar B Ligi 2. Grup ilk karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

Maç biletleri, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için iki gün öncelikli satışa sunuldu.

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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon'daki Medical Park Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın genel bilet satışı da 27 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Maçın yayıncı kuruluşu henüz açıklanmadı.

TÜRKİYE - RUSYA MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Türkiye-Rusya maçının bilet fiyatları 1. kategori 40, 2. kategori 20, 3. kategori de 15 lira olarak açıklandı.

İnternet üzerinden sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden satışı çıkarılan biletler teslimat noktası seçeneğiyle futbolseverlere ulaştırılacak.

Gişeden bilet satışı ise 1 Eylül Cumartesi günü başlayacak.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 17:06
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