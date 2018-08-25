Frey gücüyle etkileyecek

Fenerbahçe, önceki gün İstanbul'a getirdiği İsviçreli golcü Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Frey, "Çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Geçen sene iyi bir sezon geçirdim. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Gollerimi atacağım ve bu sayede takımıma puanlar kazandıracağım" dedi. Sportif direktör Damien Comolli ise genç golcü için övgü dolu sözler kullandı.
ANTRENMANA ÇIKTI
Comolli, "Fiziksel olarak gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Topsuz oyunda çok sert" diye konuştu. Bu arada Frey yeni takımında ilk idmanına çıktı. İsviçreli oyuncu karşılaşmadan önce takım arkadaşlarıyla tek tek tanıştı.
ANTRENMANA ÇIKTI
Comolli, "Fiziksel olarak gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Topsuz oyunda çok sert" diye konuştu. Bu arada Frey yeni takımında ilk idmanına çıktı. İsviçreli oyuncu karşılaşmadan önce takım arkadaşlarıyla tek tek tanıştı.
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