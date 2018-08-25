Yol Durumu
  1. Modeste’ye Drogba formülü
  2. Önce antrenman sonra yolculuk

Frey gücüyle etkileyecek

Comolli 4 senelik sözleşme imzalayan Frey için “ olarak çok güçlü. oyunda çok sert ve yetenekli” diye konuştu.

Frey gücüyle etkileyecek
Fenerbahçe, önceki gün İstanbul'a getirdiği İsviçreli golcü Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Frey, "Çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Geçen sene iyi bir sezon geçirdim. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Gollerimi atacağım ve bu sayede takımıma puanlar kazandıracağım" dedi. Sportif direktör Damien Comolli ise genç golcü için övgü dolu sözler kullandı.



ANTRENMANA ÇIKTI
Comolli, " olarak gerçekten çok güçlü bir oyuncu. oyunda çok sert" diye konuştu. Bu arada Frey yeni takımında ilk idmanına . oyuncu karşılaşmadan önce takım arkadaşlarıyla tek tek tanıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar