Zorla gönderdiler

G.Saray, kral Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırdı. Kral, Cimbom'dan istemeye istemeye ayrıldı... Geçen sezon attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Fransız yıldız, takımına ağlayarak veda etti. Gomis, Suudi Arabistan'a son dakikaya kadar gitmek istemedi. Ancak transfer sürecinde G.Saray yıldız ismi zorla göndermek isteyince ayrılık gerçekleşti



MÜTHİŞ BİR PARA TEKLİF ETTİLER

Gomis'in Fatih Terim ile bir türlü yıldızı barışmadı. Zam istemesi bahane gösterildi. Kendisinden habersiz olarak Al Hilal ile anlaşıldı. Gitmemek için çok çabaladı. Suudi takımı ona müthiş bir para teklif etti ve sonunda baskılara dayanamadı





​GOMIS HIÇKIRIKLAR İÇİNDE

Gomis, dün geceye kadar direndi. Transfer gerçekleşince Florya'ya kapandı ve hıçkırıklara boğuldu. Fransız yıldız, "İstanbul'dan ayrılmak istemiyorum. Çocuklarım burada okuyor. Düzenimi bozmak istemiyorum" dese de nafileydi.



TARAFTAR İSYAN ETTİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar Gomis'in apar topar Suudi Arabistan takımı Al Hilal'e gitmesine isyan ettiler. Geçen sezon 40 maçta 32 gol atarak müthiş bir istatistik yakalayan Fransız yıldız, vedasıyla G.Saray taraftarını üzdü.



6 MİLYON EURO AZ DEĞİL Mİ!

Galatasaray taraftarı sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Josef de Souza, 12 milyon Euro'ya gitti. Gomis için 6 milyo Euro az değil mi?" yo-rumları yaptı.