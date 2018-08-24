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Zorla gönderdiler

ile bir türlü yıldızı barışmadı. istemesi bahane gösterildi. Kendisinden habersiz Al Hilal ile el sıkışıldı. Gitmemek için çok çabaladı. Resmen ağladı. Ancak baskıya dayanamadı

Zorla gönderdiler

G.Saray, kral Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırdı. Kral, Cimbom'dan istemeye istemeye ayrıldı... Geçen sezon attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Fransız yıldız, takımına ağlayarak veda etti. , 'a son dakikaya kadar gitmek istemedi. Ancak sürecinde G.Saray yıldız ismi zorla göndermek isteyince ayrılık gerçekleşti

MÜTHİŞ BİR PARA TEKLİF ETTİLER
Gomis'in ile bir türlü yıldızı barışmadı. istemesi bahane gösterildi. Kendisinden habersiz olarak Al Hilal ile anlaşıldı. Gitmemek için çok çabaladı. Suudi takımı ona müthiş bir para teklif etti ve sonunda baskılara dayanamadı



GOMIS HIÇKIRIKLAR İÇİNDE
Gomis, dün geceye kadar direndi. Transfer gerçekleşince Florya'ya kapandı ve hıçkırıklara boğuldu. Fransız yıldız, "'dan ayrılmak istemiyorum. Çocuklarım burada okuyor. Düzenimi bozmak istemiyorum" dese de nafileydi.

TARAFTAR İSYAN ETTİ
Sarı-kırmızılı taraftarlar Gomis'in apar topar Suudi Arabistan takımı Al Hilal'e gitmesine isyan ettiler. Geçen sezon 40 maçta 32 gol atarak müthiş bir istatistik yakalayan Fransız yıldız, vedasıyla G.Saray taraftarını üzdü.

6 MİLYON EURO AZ DEĞİL Mİ!
taraftarı sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Josef de Souza, 12 milyon Euro'ya gitti. Gomis için 6 milyo Euro az değil mi?" yo-rumları yaptı.

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