Stoper alacagız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu transfer hakkında ipuçları verdi. Takviye için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bordo-Mavili başkan, " Bugünden sonra bir stoper alıp transferi kapatacağız. Bunun için çalışmalarımız aralıksız olarak sürüyor. En doğru ismi takıma kazandırmak istiyoruz" ifadesini kullandı.



ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik heyetle takımın ihtiyaçları noktasında uzun zamandır çalışma yaptıklarını belirterek, "Savunma bölgesini güçlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda çalışıyoruz" diye konuştu.



ANİ KARAR VERMEK İSTEMİYORUZ

Bugüne kadar bir çok oyuncu ile görüştüklerini söyleyen Ağaoğlu, "Türkiye'ye bile getirdik. Ancak olmadı. O yüzden ani kararlar vermek istemiyoruz ama bir stoper alacağız bunu söyleyebilirim" diye konuştu



TAKIMDAN OYUNCU DA GİDEBİLİR

Ağaoğlu, takımdan oyuncu gitme ihtimalinin de bulunduğunu vurgulayarak, "Kesinlikle oyuncumuz gitmeyecek demek doğru değil. Şartlar yerine gelirse oyuncular gelebilir veya gidebilir" ifadesini kullandı.