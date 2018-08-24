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Son dakika: Başkanı 'dan açıklaması

Başkanı , le ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplarken Karius ve Fabian isimlerini ilk kez açıkladı.

Fikret Ormandan transfer açıklaması

Başkanı , ler çalışmaları ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Başkan Orman, Liverpool'un kalecisi Loris Karius'la ilgilendiklerini açıkladı.

"Marco Fabian gündemde mi? Beşiktaş'ın transferi bitirdiği iddia ediliyor?" şeklindeki soruya Orman, "İmza atmadan konuşmak doğru olmaz. İlgilendiğimiz oyuncular var. Bütçemize uyarsa alırız. Uymazsa almayız" yanıtını verdi.

"GOMEZ GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"
Orman, Mario Gomez iddiaları ile ilgili olarak da "Gündemimizde değil. Hiçbir zaman konuşmadık" açıklamasını yaptı.

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  • 24 Ağustos 2018, Cuma 12:55
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