Son dakika haberine göre Liverpool'un Alman file bekçisi Loris Karius Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlı kulüp, yeni transferini Twitter 'header'ına koyarak resmen açıkladı! Alman file bekçisinin yarın İstanbul'da olacağı kaydedildi!
Detaylar geliyor...
Son dakika haberine göre Liverpool'un Alman file bekçisi Loris Karius Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlı kulüp, yeni transferini Twitter 'header'ına koyarak resmen açıkladı! Alman file bekçisinin yarın İstanbul'da olacağı kaydedildi!
Detaylar geliyor...
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