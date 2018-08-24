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ini resmen açıkladı

Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı

Son dakika haberine göre Liverpool'un Alman file bekçisi 'ta! Siyah-beyazlı kulüp, yeni ini Twitter 'header'ına koyarak resmen açıkladı! Alman file bekçisinin yarın İstanbul'da olacağı kaydedildi!

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  • 24 Ağustos 2018, Cuma 17:30
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