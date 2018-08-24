Reyes adım adım Fener'e

Fenerbahçe savunmayı Diego Reyes'le güçlendirmeye çok yakın. Bu sezon kadrosunu Berke, Barış, Ferdi, Ayew, Slimani ve Frey ile güçlendiren Sarı-Lacivertliler, Meksikalı stoper Diego Reyes'i de her an renklerine bağlayabilir. Son olarak Porto forması giyen 25 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.
FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETTİ
Fransa'dan Bordeaux, Belçika'dan Club Brugge ve İskoçya'dan Celtic kulüplerinin de çok istediği Diego Reyes'in diğer kulüplere olumsuz cevap vererek F.Bahçe'yi tercih ettiği öne sürüldü.
İSTANBUL'A GELİP İMZALAYACAK
Portekiz ekibi Porto'dan önce Espanyol ve Real Sociedad formaları da giyen Meksikalı futbolcunun en kısa zamanda İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atacağı gelen bilgiler arasında.
FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETTİ
Fransa'dan Bordeaux, Belçika'dan Club Brugge ve İskoçya'dan Celtic kulüplerinin de çok istediği Diego Reyes'in diğer kulüplere olumsuz cevap vererek F.Bahçe'yi tercih ettiği öne sürüldü.
İSTANBUL'A GELİP İMZALAYACAK
Portekiz ekibi Porto'dan önce Espanyol ve Real Sociedad formaları da giyen Meksikalı futbolcunun en kısa zamanda İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atacağı gelen bilgiler arasında.
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