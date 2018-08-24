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  1. F.Bahçe ve Bursaspor’da aynı kader yaşandı
  2. Frey’den 4 yıllık imza

Reyes adım adım Fener'e

Kanarya bonservisi elinde bulunan 25 yaşındaki futbolcuyla el sıkıştı. 'in 'a gelerek F.Bahçe'ye imza atması bekleniyor

Reyes adım adım Fenere
Fenerbahçe savunmayı 'le güçlendirmeye çok yakın. Bu sezon kadrosunu Berke, Barış, Ferdi, Ayew, Slimani ve Frey ile güçlendiren Sarı-Lacivertliler, Meksikalı stoper Diego Reyes'i de her an renklerine bağlayabilir. Son olarak Porto forması giyen 25 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.

FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETTİ
Fransa'dan Bordeaux, 'dan ve İskoçya'dan Celtic kulüplerinin de çok istediği Diego Reyes'in diğer kulüplere olumsuz cevap vererek F.Bahçe'yi ettiği öne sürüldü.



İSTANBUL'A GELİP İMZALAYACAK
Portekiz ekibi Porto'dan önce Espanyol ve Real Sociedad formaları da giyen Meksikalı futbolcunun en kısa zamanda İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atacağı gelen bilgiler arasında.
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