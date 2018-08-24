Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dün TRT Spor'da önemli açıklamalar yaptı. Orman, "Transferde yapabileceğimizin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz ve olmuyorsa yapmayacağız. Geçen hafta Ahmet Ağaoğlu ile konuştuk ve hiç Burak falan konuşmadık. Burak Yılmaz için ne bir görüşmemiz oldu, ne de talep oldu. Vida'yı biz satmak için almadık. Alvaro Negredo için bize ulaşmış bir şey yok" dedi.
Orman: Olmuyorsa zorlamayacağız
Beşiktaş Başkanı, “Transferde en iyisini yapmaya çalışacağız. Olmuyorsa yapmayacağız” dedi
Etiketler: Fikret Orman , Burak Yılmaz , Transferde , Beşiktaş , TRT , Negredo
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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