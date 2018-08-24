Yol Durumu
  1. Burak paraya bağlı
  2. Avantaj artık elimizde

Orman: Olmuyorsa zorlamayacağız

Başkanı, “ en iyisini yapmaya çalışacağız. Olmuyorsa yapmayacağız” dedi

Orman: Olmuyorsa zorlamayacağız
Beşiktaş Başkanı dün TRT Spor'da önemli açıklamalar yaptı. Orman, " yapabileceğimizin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz ve olmuyorsa yapmayacağız. Geçen hafta Ahmet Ağaoğlu ile konuştuk ve hiç Burak falan konuşmadık. için ne bir görüşmemiz oldu, ne de talep oldu. Vida'yı biz satmak için almadık. Alvaro Negredo için bize ulaşmış bir şey yok" dedi.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar