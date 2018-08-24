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Burak paraya bağlı

Yönetimi Burak’ı ciddi bir rakam verilmezse takımda tutma kararı aldı

Burak paraya bağlı
Trabzonspor Yönetimi bayramlaşma sonrası bir toplantı yaptı. Toplantıda Burak Yılmaz ile ilgili olarak, "Satmayı düşünmüyoruz ancak çok ciddi bir rakam gelirse de değerlendirilebilir" şeklinde karar çıktı. Başkan Ağaoğlu son dönemde ile ilgili çıkan haberler sonrası camianın bir bölümünden tepkiler alındığını da toplantıda yönetici arkadaşlarına iletti.

SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ
Toplantıda, "Satmayı düşünmüyoruz ancak çok ciddi bir teklif gelirse de bunu değerlendirebiliriz" şeklinde karar çıktı. Bu arada Burak Yılmaz için her hangi bir kulübün Trabzonspor'a resmi teklifte bulunmadığı öğrenildi.
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