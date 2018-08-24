Bombalar patlıyor

Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan'a gönderen Galatasaray'da golcü transferi için çalışmalar hızlandı. Cimbom, Arsenal forması giyen Danny Welbeck, Liverpool'lu Divock Origi ve Anthony Modeste'den ikisinin transferini sonlandırmaya çalışıyor. Galatasaray Yönetimi, 3 ismin menajeri ile görüşmeleri sıklaştırdı ve neticenin bayram sonrası alınması bekleniyor
FATİH TERİM'İN GÖZDESİ
G.Saray'da Teknik Direktör Fatih Terim, İngiliz golcü Danny Welbeck'in özellikle alınması istiyor. 27 yaşındaki oyuncunun tarzı tam da Terim'in sistemine göre... Tecrübeli oyuncunun arsenal ile olan sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Cimbom, makul bir ücretle transferi bitirebilir
MODESTE İMZA PARASI İSTEDİ
Bir başka golcü adayı Origi'nin ise Liverpool ile olan sözleşmesi 2020'de sona eriyor. Aslan, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istiyor. Galatasaray'ın 30 yaşındaki forvet Anthony Modeste için futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi. 3 futbolcu da teklifi düşünmek için süre istedi.
FATİH TERİM'İN GÖZDESİ
G.Saray'da Teknik Direktör Fatih Terim, İngiliz golcü Danny Welbeck'in özellikle alınması istiyor. 27 yaşındaki oyuncunun tarzı tam da Terim'in sistemine göre... Tecrübeli oyuncunun arsenal ile olan sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Cimbom, makul bir ücretle transferi bitirebilir
MODESTE İMZA PARASI İSTEDİ
Bir başka golcü adayı Origi'nin ise Liverpool ile olan sözleşmesi 2020'de sona eriyor. Aslan, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istiyor. Galatasaray'ın 30 yaşındaki forvet Anthony Modeste için futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi. 3 futbolcu da teklifi düşünmek için süre istedi.
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