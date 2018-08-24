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Bombalar patlıyor

G.Saray, Welbeck, Origi ve Modeste için çalışmalarını hızlandırdı. , 3 yıldızdan ikisini almak istiyor

Bombalar patlıyor
Bafetimbi 'i 'a gönderen Galatasaray'da golcü i için çalışmalar hızlandı. Cimbom, forması giyen Danny Welbeck, 'lu Divock Origi ve 'den ikisinin transferini sonlandırmaya çalışıyor. Yönetimi, 3 ismin menajeri ile görüşmeleri sıklaştırdı ve neticenin bayram sonrası alınması bekleniyor

​FATİH TERİM'İN GÖZDESİ
G.Saray'da Teknik Direktör , İngiliz golcü Danny Welbeck'in özellikle alınması istiyor. 27 yaşındaki oyuncunun tarzı tam da Terim'in sistemine göre... Tecrübeli oyuncunun arsenal ile olan sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Cimbom, makul bir ücretle transferi bitirebilir




​MODESTE İMZA PARASI İSTEDİ
Bir başka golcü adayı Origi'nin ise Liverpool ile olan sözleşmesi 2020'de sona eriyor. , 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istiyor. Galatasaray'ın 30 yaşındaki forvet Anthony Modeste için futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi. 3 futbolcu da teklifi düşünmek için süre istedi.

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