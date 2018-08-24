Fenerbahçe Kulübü, İsviçre'nin Zürih takımından santrfor Michael Frey'i 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübü Zürih ile anlaşmaya vardığı 24 yaşındaki santrafor Michael Frey, bu sabah sağlık kontrolünden geçmesinin ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 4 yıllık sözleşmeye imza attı." denildi.

İmza töreninde sportif direktör Damien Comolli de hazır bulundu. Frey, sözleşme imzalamasının ardından Ülker Stadı'nı gezdi.







ÇOK MUTLUYUM

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey, sarı-lacivertli kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu bildirdi.

Transferinin sonuçlanmasının ardından sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki İsviçreli santrfor, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Geçen sene iyi bir sezon geçirdim. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Gollerimi atacağım ve bu sayede takımıma puanlar kazandıracağım. Hep beraber çalışır ve birlik olursak başarıya ulaşacağımızı, istediğimizi elde edeceğimizi düşünüyorum."





COMOLLİ: "FREY, ÇOK GÜÇLÜ VE ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ise Frey'in çok güçlü ve yetenekli bir futbolcu olduğunu vurguladı.

Frey'in transfer süreciyle ilgili açıklamada bulunan Fransız futbol adamı, "Yönetim kurulumuz takıma takviye yapma konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösterdi. Bizim için çok önemli bir transfer oldu. Bu pozisyonda gerçekten yetenekli ve genç oyuncular bulmak çok zordur. Kendisi bize genç ve taze bir kan olacak." ifadelerini kullandı.

Comolli, 4 yıllık sözleşme imzalanan Michael Frey'in özelliklerine değinerek, "Gördüğünüzde ne kadar güçlü olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Fiziksel olarak gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Topsuz oyunda çok sert. Rakip defansı çok rahatsız eden bir isim. Aynı zamanda toplu oyunda çok yetenekli ve golde çok becerikli bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

Frey'in sarı-lacivertli takıma çok büyük katkı sağlayacağını ve önemli bir yatırım olacağını aktaran Comolli, "Kendisi çok genç ve gelişmeye çok açık bir oyuncu. İleride bu kulübün çok büyük bir değeri olacaktır." şeklinde görüş belirtti.