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’da 'Tufan'ı

lı yöneticiler ’da ’n menajeri ile yemek yiyince iddiaları ortaya atıldı. Ancak Beşiktaş yönetimi resmi siteden Yemeği doğrularken transferi yalanladı

Belgrad’da transfer Tufanı
Beşiktaş'ın Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istediği iddiaları gün boyunca medyayı meşgul etti. Ancak iddiası Beşiktaş resmi sitesinden yalanladı. Partizan maçı öncesinde Beşiktaşlı yöneticiler Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türcan ile yemek yiyince transfer iddiaları ayyuka çıktı. Ancak siyah-beyazlı kulüp, ile birlikte yemek yenildiğini doğrulasa da transfer iddialırının doğru olmadığını vurguladı. Açıklamada "Ozan Tufan için bir trnasfer düşüncemiz yok. Eğer böyle bir düşüncemiz olsaydı ilk olarak ebedi dostumuz Fenerbahçe ile görüşürdük" denildi.
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