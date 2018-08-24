Beşiktaş'ın Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istediği iddiaları gün boyunca medyayı meşgul etti. Ancak transfer iddiası Beşiktaş resmi sitesinden yalanladı. Partizan maçı öncesinde Beşiktaşlı yöneticiler Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türcan ile yemek yiyince transfer iddiaları ayyuka çıktı. Ancak siyah-beyazlı kulüp, Mirsad Türkcan ile birlikte yemek yenildiğini doğrulasa da transfer iddialırının doğru olmadığını vurguladı. Açıklamada "Ozan Tufan için bir trnasfer düşüncemiz yok. Eğer böyle bir düşüncemiz olsaydı ilk olarak ebedi dostumuz Fenerbahçe ile görüşürdük" denildi.
Belgrad’da transfer 'Tufan'ı
Beşiktaşlı yöneticiler Belgrad’da Ozan Tufan’n menajeri Mirsad Türkcan ile yemek yiyince transfer iddiaları ortaya atıldı. Ancak Beşiktaş yönetimi resmi siteden Yemeği doğrularken transferi yalanladı
Etiketler: Ozan Tufan , Mirsad Türkcan , transfer , Beşiktaş , Fenerbahçe , Belgrad
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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