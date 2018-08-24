Fenerbahçe'nin Swansea'den satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığı Andre Ayew, gelecek için umutlu konuştu. Malatya yenilgisinin herkesi üzdüğünü ancak bunun bir kaza olduğunu söyleyen Ganalı yıldız, "Biz hala hakira bir takımız. Çok çalışacağımızdan kimse kuşku duymasın. Gerçek Ayew'i de yakında göreceksiniz" dedi.
Ayew’i göreceksiniz!
Ganalı yıldız, “Malatya yenilgisi bizi üzdü ama hala harika bir takımız. Gerçek Ayew’i yakında göreceksiniz” dedi
Etiketler: Malatya , Fenerbahçe , ayew
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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