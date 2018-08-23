Ya Kagawa ya Lima

Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanıyor... Siyah- Beyazlı yönetim bir yandan kaleci ve forvet için girişimlerini sürdürürken diğer taarftan da 10 numara arayışlarını tam gaz sürdürüyor. Talisca'nın boşluğunu doldurmak isteyen yönetim bir süredir Kagawa ve Lucas Lima için nabız yokluyor.
DORTMUND'LA GÖRÜŞÜLÜYOR
Teknik Direktör Şenol Güneş'in çok istediği Kagawa için bir süredir Dortmund'la görüşmelerini sürdüren yönetim Japon yıldızı ikna etmeyi başarmasına rağmen Alman kulübüyle anlaşamadı.
BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR
Dortmund'un Kagawa'yı kiralık vermek istememesi en büyük pürüzü oluşturuyor. Beşiktaş ise bonserviz bedeline yanaşmıyor. 2 kulüp arasında görüşmeler tam gaz devam ederken belirsizlik sürüyor.
B PLANI BREZİLYALI STAR LİMA
Beşiktaş 10 numara transferini bir an önce sonuçlandırmak isterken Palmeiras'lı Lucas Lima da alternatifler arasında bulunuyor. Kagawa'da olumsuz bir sonuç çıkması durumunda Lima için masaya oturulacak.
DORTMUND'LA GÖRÜŞÜLÜYOR
Teknik Direktör Şenol Güneş'in çok istediği Kagawa için bir süredir Dortmund'la görüşmelerini sürdüren yönetim Japon yıldızı ikna etmeyi başarmasına rağmen Alman kulübüyle anlaşamadı.
BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR
Dortmund'un Kagawa'yı kiralık vermek istememesi en büyük pürüzü oluşturuyor. Beşiktaş ise bonserviz bedeline yanaşmıyor. 2 kulüp arasında görüşmeler tam gaz devam ederken belirsizlik sürüyor.
B PLANI BREZİLYALI STAR LİMA
Beşiktaş 10 numara transferini bir an önce sonuçlandırmak isterken Palmeiras'lı Lucas Lima da alternatifler arasında bulunuyor. Kagawa'da olumsuz bir sonuç çıkması durumunda Lima için masaya oturulacak.
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