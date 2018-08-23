F.Bahçe'de Alper Potuk, Göztepe maçıyla birlikte çıkışa geçeceklerini belirterek, "Yeni Malatyaspor maçında taraftarlarımızı üzdük. Ama biz iyi bir takımız. Göztepe maçında galip gelerek gelerek taraftara çifte bayram yaşatacağız" ifadelerini kullandı.
Taraftara bayram yaşatacağız
Etiketler: Alper Potuk , yeni malatyaspor , Göztepe
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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