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Taraftara bayram yaşatacağız

Taraftara bayram yaşatacağız
F.Bahçe'de , Göztepe maçıyla birlikte çıkışa geçeceklerini belirterek, "Yeni Malatyaspor maçında taraftarlarımızı üzdük. Ama biz iyi bir takımız. Göztepe maçında galip gelerek gelerek taraftara çifte bayram yaşatacağız" ifadelerini kullandı.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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