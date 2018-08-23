F.BahçeTeknik Direktörü Cocu, 5-6 hafta sonra takımın iskeletinin oturacağını ve daha iyi duruma geleceklerini söyledi. Hollandalı çalıştırıcının yakın çevresine yaptığı açıklamada, "Ligin ilk haftalarında fazla puan kaybı yaşamazsak şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj elde ederiz. İki önemli maç oynayacağız. Önce Göztepe sonra Kayseri. Milli araya kadar iki maçı da kazanarak şampiyonluk yürüyüşümüzü sürdürmek istiyoruz" diye konuştuğu öğrenildi.
Phillip Cocu hata istemiyor
Hollandalı teknik adam, milli araya kadar iki maçta 6 puan istiyor
Etiketler: Kayseri , Göztepe , Hollandalı , Fenerbahçe , çocu
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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