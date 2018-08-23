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Frey geliyor

Sarı-Lacivertliler, için kalmayı göze alan genç golcü ile anlaştı.. . , öğlen saatlerinde ’da olacak. Islam Slimani'ye alternatif olarak edilen, Zürich takımında forma giyen li golcü Frey ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak...

Frey geliyor
F.Bahçe'den sürpriz ... Sarı-Lacivertliler, 'nin Zürich takımında forma giyen 24 yaşındaki golcü Michael Frey ile anlaşmaya vardı. Genç oyuncunun bugün 'a geleceği öğrenildi. Frey, 'ye gelmek için Zürich'te kadro dışı kalmayı göze aldı ve sonrasında amacına ulaşmayı başardı.

FREY HER ŞEYİ GÖZE ALDI
F.Bahçe ile görüştüklerini ancak geri dönüş alamadıkları için transfer görüşmelerinden vazgeçtiklerini açıklayan Zürich, Frey'in takımda kalacağını açıklamıştı. F.Bahçe için ısrarını sürdüren Frey kalmıştı.

FRANSA'DAN İSVİÇRE'YE GEÇTİ
Kariyerine Young Boys altyapısında başlayan İsviçreli golcü, 2014-15 yılında 3 milyon Euro'ya Lille'e transfer oldu. Sonrasında 'a geri döndü. Geçen yaz ise 400 bin Euro'ya Zürich'in yolunu tuttu.

HEM ATIYOR HEM DE ATTIRIYOR
Frey, mavi-beyazlı ekibin formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 16 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Ceza sahasındaki hırçınlığıyla dikkat çeken , İslam Slimani'ye alternatif olarak alındı.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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