Frey geliyor

F.Bahçe'den sürpriz transfer... Sarı-Lacivertliler, İsviçre'nin Zürich takımında forma giyen 24 yaşındaki golcü Michael Frey ile anlaşmaya vardı. Genç oyuncunun bugün İstanbul'a geleceği öğrenildi. Frey, Fenerbahçe'ye gelmek için Zürich'te kadro dışı kalmayı göze aldı ve sonrasında amacına ulaşmayı başardı.
FREY HER ŞEYİ GÖZE ALDI
F.Bahçe ile görüştüklerini ancak geri dönüş alamadıkları için transfer görüşmelerinden vazgeçtiklerini açıklayan Zürich, Frey'in takımda kalacağını açıklamıştı. F.Bahçe için ısrarını sürdüren Frey kadro dışı kalmıştı.
FRANSA'DAN İSVİÇRE'YE GEÇTİ
Kariyerine Young Boys altyapısında başlayan İsviçreli golcü, 2014-15 yılında 3 milyon Euro'ya Lille'e transfer oldu. Sonrasında Young Boys'a geri döndü. Geçen yaz ise 400 bin Euro'ya Zürich'in yolunu tuttu.
HEM ATIYOR HEM DE ATTIRIYOR
Frey, mavi-beyazlı ekibin formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 16 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Ceza sahasındaki hırçınlığıyla dikkat çeken Michael Frey, İslam Slimani'ye alternatif olarak alındı.
FREY HER ŞEYİ GÖZE ALDI
F.Bahçe ile görüştüklerini ancak geri dönüş alamadıkları için transfer görüşmelerinden vazgeçtiklerini açıklayan Zürich, Frey'in takımda kalacağını açıklamıştı. F.Bahçe için ısrarını sürdüren Frey kadro dışı kalmıştı.
FRANSA'DAN İSVİÇRE'YE GEÇTİ
Kariyerine Young Boys altyapısında başlayan İsviçreli golcü, 2014-15 yılında 3 milyon Euro'ya Lille'e transfer oldu. Sonrasında Young Boys'a geri döndü. Geçen yaz ise 400 bin Euro'ya Zürich'in yolunu tuttu.
HEM ATIYOR HEM DE ATTIRIYOR
Frey, mavi-beyazlı ekibin formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 16 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Ceza sahasındaki hırçınlığıyla dikkat çeken Michael Frey, İslam Slimani'ye alternatif olarak alındı.
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