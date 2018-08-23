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'dan iddiası

Alman medyasındaki haberlere göre F.Bahçe Meksikalı 10 numara ’ı istiyor...

Almanyadan Marco Fabian iddiası
Alman basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçe'nin Frankfurt'tan Meksikalı Marco Fabian'ın i için devreye girdiği iddia edildi.

CHIVAS DA TALİP
Meksikalı futbolcunun Eintracht Frankfurt ile olan sözleşmesi 2019'da sona erecek. Bu yüzden Alman ekibinin transfer pazarlığında eli pek güçlü değil. 29 yaşındaki oyuncunun adı eski takımı Chivas ile de anılıyor.

KADROYA ALINMADI
Teknik Direktörü Adi Hütter, Fabian'ı son kupa maçının kadrosuna almamış ve oyuncu da o günden itibaren çalışmalarını takımdan ayrı gerçekleştirmeye başlamıştı.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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