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Haydi Kartal ilk maçta bitir

, play-off turunda bu akşam ’la ’da karşı karşıya gelecek. mücadele saat 21.30’da başlayacak

Haydi Kartal ilk maçta bitir
Negredo'nun son dakika golüyle Linz'i eleyerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş bu akşam play-off sınavına çıkacak. Siyah- Beyazlılar, Partizan'la Sırbistan'da kozlarını paylaşacak. 21.30'da başlayacak maçı Slovakya'dan Ivan Kruzlia yönetecek. Rövanş mücadelesi ise 30 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak.

3 ÖNEMLİ EKSİK VAR
maç öncesi temsilcimizde ler bulunuyor. Linz önünde kırmızı kart gören Negredo ile birlikte sakatlığını bulunan Lens ve Babel forma giyemeyecek.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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