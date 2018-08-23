Haydi Kartal ilk maçta bitir

Negredo'nun son dakika golüyle Linz'i eleyerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş bu akşam play-off sınavına çıkacak. Siyah- Beyazlılar, Partizan'la Sırbistan'da kozlarını paylaşacak. 21.30'da başlayacak maçı Slovakya'dan Ivan Kruzlia yönetecek. Rövanş mücadelesi ise 30 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak.
3 ÖNEMLİ EKSİK VAR
Zorlu maç öncesi temsilcimizde önemli eksikler bulunuyor. Linz önünde kırmızı kart gören Negredo ile birlikte sakatlığını bulunan Lens ve Babel forma giyemeyecek.
3 ÖNEMLİ EKSİK VAR
Zorlu maç öncesi temsilcimizde önemli eksikler bulunuyor. Linz önünde kırmızı kart gören Negredo ile birlikte sakatlığını bulunan Lens ve Babel forma giyemeyecek.
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