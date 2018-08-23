Grosicki’de frene basıldı

Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan isimlerden birisi de Sofiane Feghouli... Sarı-Kırmızılı yönetim, Cezayirli yıldızın Suudi Arabistan'dan teklifler alması üzerine alternatif arayışlarına başlamış ve İngiltere'de Hull City formasını giyen Kamil Grosicki'yi transfer gündemine almıştı.
GELİŞME YAŞANMADI
Ancak Feghouli konusunda net bir gelişme yaşanmaması sonrası Polonyalı yıldız beklemeye alındı. Yönetim, Grosicki'yi kiralamayı düşünüyordu.
GELİŞME YAŞANMADI
Ancak Feghouli konusunda net bir gelişme yaşanmaması sonrası Polonyalı yıldız beklemeye alındı. Yönetim, Grosicki'yi kiralamayı düşünüyordu.
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