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Grosicki’de frene basıldı

Feghouli’nin S.Arabistan’a satışı konusunda bir gelişme yaşanmaması nedeniyle Polonyalı oyuncu bekletiliyor

Grosicki’de frene basıldı
Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan isimlerden birisi de Sofiane Feghouli... Sarı-Kırmızılı yönetim, Cezayirli yıldızın Suudi Arabistan'dan teklifler alması üzerine alternatif arayışlarına başlamış ve İngiltere'de Hull City formasını giyen Kamil Grosicki'yi transfer gündemine almıştı.

GELİŞME YAŞANMADI
Ancak Feghouli konusunda net bir gelişme yaşanmaması sonrası Polonyalı yıldız beklemeye alındı. Yönetim, Grosicki'yi kiralamayı düşünüyordu.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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