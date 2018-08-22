Yahoo Sports France'in haberine göre; Galatasaray, Bafetimbi Gomis transferi için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'le 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Gomis ve Suudi Arabistan kulübü arasında detaylar konuşuluyor.

GOMIS'E AL HİLAL'DEN ASTRONOMİK TEKLİF

Fransız basını Al Hilal'ın Galatasaray'ı 10 milyon euro'ya ikna ettiği haberini geçerken Gomis cephesinden flaş bir haber de Suudi Arabistan basınına yansıdı. Suudi Profesyonel Lig ekibinin Gomis'le pazarlıklarda kapıyı yıllık 8 milyon euro maaştan açtığı ve bu rakamın yıldız oyuncunun aklını çeldiği belirtildi.