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... mi oldu? basınından flaş iddia

... 'da dedikoduları bitmek bilmeyen için bomba bir iddia geldi: Galatasaray, yıldızı Bafetimbi Gomis için ekibi Al Hilal ile anlaşma sağladı.

Fransız basını yazdı! Bafetmbi Gomis Al Hilalde!

Yahoo Sports France'in haberine göre; , Bafetimbi i için ekibi Al Hilal'le 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Gomis ve Suudi Arabistan kulübü arasında detaylar konuşuluyor.

GOMIS'E AL HİLAL'DEN ASTRONOMİK TEKLİF
basını Al Hilal'ın Galatasaray'ı 10 milyon euro'ya ikna ettiği haberini geçerken Gomis cephesinden flaş bir haber de Suudi Arabistan basınına yansıdı. Suudi Profesyonel Lig ekibinin Gomis'le pazarlıklarda kapıyı yıllık 8 milyon euro maaştan açtığı ve bu rakamın yıldız oyuncunun aklını çeldiği belirtildi.

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 22:07
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