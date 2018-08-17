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Karar verildi! gidecek 2 isim gelecek

Al-Hilal'in 11 milyon euroluk teklifini kabul eden , "'da oynamam" diyen Bafetimbi 'in son kararını bekliyor. Gomis giderse gelecek para ve Badou Ndiaye'ye harcanacak.

Karar verildi! Gomis gidiyor!

temsilcisi Al-Hilal'ın Bafetimbi ısrarı sürüyor. Gomis'ten gelen "5 milyon Euro verseler de kabul etmem'' cevabı sonrasında geri çekilen Al-Hilal gündemine 'la sözleşmesini fesheden Eto'o'yu almıştı.

Eto'o'yu 'a kaptıran Suudi Arabistan ekibi, Gomis için tekrar girişimde bulunma kararı aldı ve Fransız golcüye 'da kazandığı paranın iki kat bütçe ayırdı: 6.5 milyon Euro. Al-Hilal, Galatasaray'a da 11 milyon Euro bonservis ödemeye hazır.

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Denayer, Ndiaye ve Emre Akbaba transferlerine kaynak arayan Galatasaray yönetimi, Gomis'i Al-Hilal'e satmaya sıcak bakıyor.

Yıldız oyuncunun kamp performansından memnun olmayan ve ilk 11'den kesen teknik heyet de iyi bir teklif gelmesi halinde yönetimin kararını onaylayacak. Ancak Gomis'in cazip teklife rağmen Suudi Arabistan'a gitmek istemediği öğrenildi.

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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 11:34
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